В России 16-летняя девушка «продала» душу дьяволу за 93 тысячи рублей. Дьяволом оказался 18-летний житель Владивостока.

Называя себя проводником между человеком и дьяволом, он пообещал ей обеспечить исполнение желаний, пишет РИА Новости.

Об истории стало известно, когда в полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, что мошенник обманул ее дочь.

Оказалось, что 16-летняя девушка встретила «проводника к дьяволу», подростки были знакомы по школе. Парень рассказал, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, наводить порчи.

Он предложил с его помощью «продать душу дьяволу», так как он является проводником между человеком и дьяволом, но за информацию о том, как это сделать, нужно было заплатить 6 тысяч рублей — 1000 рублей за работу и 5 тысяч рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия.

Юноша также пообещал исполнить три желания. Отдельно он заявил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения. Школьница отдала ценности в ломбард, а деньги перевела ему.

Затем парень заявил, что связан с криминалом, поэтому девушке нужно удалять переписку. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук — заявил, что это нужно сделать, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу.

В итоге общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей. «Проводника к дьяволу» полиция уже задержала.

Как сообщалось ранее, мальчик, который утонул в парке развлечений Sky Family Park в Киеве, на самом деле жив. Его реанимировал спасатель парка развлечений.