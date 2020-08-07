В Украине на 40% увеличилось количество сообщений о домашнем насилии по итогам первого полугодия 2020 года.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Zavtra.

Она отметила, что за первые шесть месяцев 2020 года в полицию поступило более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.

При этом, она считает, что резкий всплеск домашнего насилия не связан с карантинными ограничениями в Украине, которые начались весной.

«В период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди оказались в закрытом помещении и в постоянном пребывании дома. Несмотря на это, Национальная полиция не фиксировала таких резких увеличений вызовов на линию «102» относительно домашнего насилия в период карантина», — отметила Павличенко.

Павличенко считает, что увеличение сообщений о домашнем насилии связано с тем, что люди стали больше знать и лучше реагировать на проявления насилия.

Ранее мы уже сообщали, что в Украине намерены ужесточить ответственность за домашнее насилие.

Также мы рассказывали, что нападение и попытка изнасилования ведущей Анастасии Луговой в поезде Киев-Мариуполь получило продолжение в сети — украинцы запустили флешмоб, призывая не молчать.