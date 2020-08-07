В Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция поставили в 1453 случаях.

Как передает Zavtra, всего с начала пандемии зафиксировано 78 261 случай заболевания COVID-19.

Выздоровели уже 43 055 (+531 за прошедшие сутки).

Умерли 1852 (+33 за последние сутки).

COVID-19 в Украине — статистика по областям

Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Харьковская области и Киев — в этих регионах за сутки заболели свыше 100 человек.

Винницкая область — 2932 (+34)

Волынская область — 4162 (+54)

Днепропетровская область — 1508 (+16)

Донецкая область — 945 (+4)

Житомирская область — 2064 (+28)

Закарпатская область — 5615 (+76)

Запорожская область — 895 (+5)

Ивано-Франковская область — 5426 (+131)

Кировоградская область — 714 (+1)

Киев — 9178 (+186)

Киевская область — 4058 (+78)

Львовская область — 10572 (+152)

Луганская область — 146 (11)

Николаевская область — 682 (+16)

Одесская область — 3904 (+156)

Полтавская область — 489 (+12)

Ровенская область — 6638 (100)

Сумская область — 636 (+42)

Тернопольская область — 3212 (+35)

Харьковская область — 4527 (+146)

Херсонская область — 255 (+13)

Хмельницкая область — 1286 (+29)

Черновицкая область — 6477 (+94)

Черкасская область — 975 (+6)

Черниговская область — 965 (+28)

COVID-19 по всему миру заболели уже 19 миллионов 89 тысяч 364 человека. Выздоровели 11 545 401. Умерли от осложнений 714 тысяч 744 пациента.

В Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.