В Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция поставили в 1453 случаях.
Как передает Zavtra, всего с начала пандемии зафиксировано 78 261 случай заболевания COVID-19.
Выздоровели уже 43 055 (+531 за прошедшие сутки).
Умерли 1852 (+33 за последние сутки).
COVID-19 в Украине — статистика по областям
Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Харьковская области и Киев — в этих регионах за сутки заболели свыше 100 человек.
Винницкая область — 2932 (+34)
Волынская область — 4162 (+54)
Днепропетровская область — 1508 (+16)
Донецкая область — 945 (+4)
Житомирская область — 2064 (+28)
Закарпатская область — 5615 (+76)
Запорожская область — 895 (+5)
Ивано-Франковская область — 5426 (+131)
Кировоградская область — 714 (+1)
Киев — 9178 (+186)
Киевская область — 4058 (+78)
Львовская область — 10572 (+152)
Луганская область — 146 (11)
Николаевская область — 682 (+16)
Одесская область — 3904 (+156)
Полтавская область — 489 (+12)
Ровенская область — 6638 (100)
Сумская область — 636 (+42)
Тернопольская область — 3212 (+35)
Харьковская область — 4527 (+146)
Херсонская область — 255 (+13)
Хмельницкая область — 1286 (+29)
Черновицкая область — 6477 (+94)
Черкасская область — 975 (+6)
Черниговская область — 965 (+28)
COVID-19 по всему миру заболели уже 19 миллионов 89 тысяч 364 человека. Выздоровели 11 545 401. Умерли от осложнений 714 тысяч 744 пациента.
В Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.