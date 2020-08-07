В Беларуси на выборах президента, власти страны заявили о рекордной явке на голосовании на выборах.

Об этом сообщает ресурс Tut.by.

Так, в ЦИК Беларуси заявили, что за три дня досрочного голосования явка составила 22,47%. Больше всего проголосовали в Гомельской области, асамая низкая явка — в Минске.

На прошлых выборах президента Беларуси явка составляла 18,67%, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7%, в 2006 — 9,1%.

Основной день голосования назначен на 9 августа.

Тем временем, в Telegram-канале VIRUS Belarus Live, власти Бларуси завышают показатели явки на выборы. По подсчетам инициативы «Честные люди», это число умножено в два раза.

«На досрочном голосовании 5 августа по 645 избирательным участкам по всей Беларуси наблюдатели насчитали 33 283 человека, однако по документам комиссии в тот день пришло проголосовать 66 937 избирателей», — говорится в сообщении.

Ранее, Светлана Тихановская — кандидат в президенты от оппозиции и главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента в Беларуси — заявила об угрозах.

Тем временем, президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск генеральных прокуроров Украины и России по делу задержанных боевиков ЧВК «Вагнер».