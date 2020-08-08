Статистика Минздрава гласит, что за сутки 8 августа подтвердили 1489 случаев коронавируса в Украине. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней подряд.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Минздрав Украины.

Общий показатель инфицирования в стране от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.

От коронавирусной болезни умерло 1879 человека, за прошедшие сутки — 27.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов.

Отметим, что города, где больше всего соблюдают самоизоляцию это:

Киев — 22.21%

Львов — 21.08%

Ивано-Франковск — 20.29%

Винница — 17.15%

Ужгород — 16%

Напомним, что статистика коронавируса в Украине к прошедшим суткам, 7 августа, свидетельствовала о 78 261 больном. За сутки заболело еще 1 453 украинцев. Таким образом, это был новый анти-рекорд количества больных в сутки.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1852 человека, за сутки — 33 человека.

Напомним, что ученые обнаружили слабое место коронавируса.

Ранее мы сообщали, что названы главные противопоказания для вакцинации от COVID-19.

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