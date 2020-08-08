Из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации в Украине Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы.

Как передает Завтра, об этом сообщает портал правительства.

В субботу, 8 августа, правительство проведет внеочередное заседание.

«Несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране» , — уточняет пресс-служба Кабмина.

На первом внеочередном заседании рассмотрят ситуацию в регионах и городах, где ситуация сложная — Киев, Львовская, Одесская и Харьковская области, а также в Крыму, где реальные показатели количества больных коронавирусом могут занижаться.

Напомним, что правительство разделило Украину на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой из них в зависимости от эпидситуации действуют те или иные ограничения.

Например, в регионах красной зоны останавливают работу общественного транспорта, закрывают школы, рестораны и ТРЦ. Новые правила действуют с 1 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали, что Степанов заявил, что Харьков случайно попал в «красную зону».