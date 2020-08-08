Кабмин временно прекращает работу пропускных пунктов с Крымом до конца августа из-за ухудшения ситуации с Covid-19.

Въезд и выезд с полуострова прекратится 9 августа в 8.00. Исключением станут граждане Украины, которые зарегистрированы в Крыму или Севастополе.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Выезд из Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Однако есть исключения относительно пересечения, если вы:

проживаете в Крыму или Севастополе, а также там ваш транспорт или другое имущество;

проживаете за пределами Крыма или Севастополя, но дали согласие на самоизоляцию с использованием сервиса Действий дома с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда из нее;

цель поезда — обеспечение защиты национальных интересов или за выполнением международных обязательств;

представитель дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма и Севастополя.

Напомним также, что за сутки 8 августа подтвердили 1489 случаев коронавируса в Украине. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней подряд.

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