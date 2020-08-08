В мире коронавирус в сутки подтвердили еще у 117 тыс. человек, а в целом по состоянию на 8 августа заразились уже 19 305 111 жителей планеты.

Как передает портал Завтра, об этом сообщают Факты ICTV.

Отметим, что в то же время выздоровели 11 681 419 пациентов.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 720 580 человек.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 4 941 635;

Бразилия — 2 962 442;

Индия — 2 027 074;

Россия — 875 378;

Южная Африка — 545 476.

Страны-лидеры по количеству летальных исходов:

США — 161 347;

Бразилия — 99 572;

Мексика — 51 311;

Великобритания — 46 596;

Индия — 41 585.

Отметим, что на данный момент Украина держится на 34 месте — между Израилем и Доминиканской Республикой — в глобальном списке стран по количеству зараженных Covid-19.

С 7 августа украинцы беспрепятственно могут ехать и лететь в Черногорию. Не нужно делать ПЦР-тест на Covid-19.

Напомним, что в Польше заявили, что планируют открыть школы 1 сентября, несмотря на вспышку коронавируса.

В то же время новыми правилами не предусмотрено обязательное ношение медицинских масок. Главная рекомендация для учеников — частое мытье рук и соблюдение других правил гигиены.

Напомним также, что за сутки 8 августа подтвердили 1489 случаев коронавируса в Украине. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней подряд.

Ранее мы сообщали, что названы главные противопоказания для вакцинации от COVID-19.