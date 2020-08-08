Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что существует четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

В частности, он заявил, что украинская сторона готова будет пойти на уступки, но если соответствующие шаги готовы будут идти с другой стороны.

«Мы видим, что это надо сделать путем переговоров — раз, путем дискуссий — два, путем компромиссов — три. И путем соответствующих уступок» , — отметил Леонид Кравчук.

Кроме того, по его словам, ни одна сторона не может ставить ультиматумы.

Отметим, что видеоконференция ТКГ запланирована на середину августа.

Напомним, что Леонид Кравчук считает, что решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.

Однако Леонид Кравчук отметил, что говорит о привлечении США к переговорам в перспективе. Поскольку у Штатов сейчас существуют свои проблемы, в частности, подготовка к выборам президента и пандемия коронавируса.

Ранее мы сообщали, что Кравчук заявил о готовности подписать новый Будапештский меморандум.