Погода в Украине 8 августа будет по-летнему жаркой, но с грозами в некоторых областях.

О погоде на текущий день сообщает портал Завтра.

В частности, на западе страны синоптики прогнозируют + 27-30 ° днем, а ночью столбики термометров опустятся до + 16-18 °. Дожди и грозы ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В центральных и северных регионах днем ожидается до + 29 °, а ночью 15-18 °. На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах + 29-31 °.

На юге страны температура воздуха днем составит + 32-34 °, а ночью — 20-22 выше нуля.

В Киеве 8 августа будет жарко, столбики термометров днем покажут + 27-29 °, а ночью — 16-18 выше нуля.

Отметим, что в общем погода в августе в первой половине месяца будет жаркой. Температура будет колебаться в пределах + 28 °-34 ° без существенных осадков.

Похолодание синоптики обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.

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