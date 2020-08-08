Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 08 серпня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 08 серпня 2020 року Кожен з нас може бути впевненими у тому, що Збройні Сили України – це надійний щит. Українські воїни та представники інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.7 серпня на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомету неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого. Оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу непідконтрольних українському Уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ обстрілів не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України.Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни та представники інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Freitag, 7. August 2020