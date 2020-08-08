Соединенные Штаты обратились к России с призывом вывести войска из части территории Грузии, захваченной в результате войны в августе 2008 года.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт правительства США.

«12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года» , — говорится в официальном твиттер-аккаунте правительства США, который ведется на русском языке.

12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 г.@EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO — США по-русски (@USApoRusski) August 8, 2020

Напомним, что российские войска вторглись на территорию Грузии 8 августа 2008. По результатам войны Москва укрепила свой фактический контроль над сепаратистскими регионами Грузии — Абхазией и Северной Осетией, провозгласивших себя «независимыми государствами». «Независимость» этих сепаратистских регионов признала Россия и еще несколько лояльных Москве государств.

Отметим, что США, Евросоюз и другие члены ООН требуют от Москвы уважения территориальной целостности Грузии.

Ранее мы сообщали, что Трамп считает, что РФ не заинтересована в его переизбрании.