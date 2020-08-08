Президент США Дональд Трамп 9 августа примет участие в конференции с лидерами Франции и других стран, которые организуют помощь Ливану после разрушительного взрыва в Бейруте.

Как сообщает портал Завтра, Трамп объявил о своих планах в твиттере 7 августа, указав, что «все хотят помочь».

Трамп также заявил, что общался с президентом Ливана Мишелем Ауном и сказал ему, что три большие самолеты с грузом медицинских товаров, еды и воды, направляются в Ливан вместе с врачами, медсестрами и другими сотрудниками для экстренного реагирования.

Трамп также пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который организует конференцию. Макрон посетил Бейрут 6 августа и заверил рядовых ливанцев, что помощь не пойдет в «коррумпированные руки».

США сотрудничают с ливанскими чиновниками с целью выявления потребностей в области здравоохранения и гуманитарных вопросов, сказал Трамп.

Отметим, что Американское агентство по международному развитию заявило, что предоставит более 15 000 000 долларов помощи, включая продовольственной помощью для 50 000 человек в течение трех месяцев. Агентство также попросила американских военных перевезти достаточное количество медицинских препаратов и лекарственных средств для поддержания в 60 000 человек в течение трех месяцев.

Ранее мы сообщали, что по мнению Трампа, РФ не заинтересована в его переизбрании.

Также, Трамп заявил о намерении запретить TikTok в США.