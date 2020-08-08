Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не заинтересована в его переизбрании.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает CNN.

По мнению лидера, это связано с тем, что он действовал жестко по РФ.

«Я считаю, что последний человек, которого Россия хочет видеть президентом, — это Дональд Трамп» , — отметил он.

Как считает Трамп, в его победе также не заинтересованы Иран и Китай.

Отметим, что в Национальном центре контрразведки и безопасности США считают, что Россия хочет, чтобы Трамп остался в президентском кресле. Она активно работает на то, чтобы очернить его оппонента — демократа Джо Байдена.

А вот Китай и Иран, действительно, заинтересованы в смене президента США и в подрыве доверия к демократическим институтам страны.

Напомним, что в США в самом разгаре предвыборная гонка. В ней участвует действующий президент США Дональд Трамп. Его главным оппонентом является демократ Джо Байден.

Ситуацию с выборами усложняет пандемия коронавируса, из-за чего Трамп предложил перенести выборы.

Отметим, что позже он публично отказался от этой идеи.

Также, Трамп заявил о намерении запретить TikTok в США.