Накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.

Как сообщает портал Завтра, об этом чиновник заявил во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

«Такая функция не предусмотрена и в ней нет необходимости. Алгоритм тестирования прописан в нормативной базе и там есть все категории людей, нуждающихся в тестировании — учителей там нет» , — отметил Степанов.

Он добавил, что тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.

Напомним, что Зеленский готовится ко второй волне Covid-19.

Ранее мы сообщали, что названы главные противопоказания для вакцинации от COVID-19.

Также, статистика Минздрава показывает, что за сутки 8 августа в Украине подтвердили 1489 случаев коронавируса. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней подряд.