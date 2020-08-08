Очередная многотысячная акция протеста состоялась в российском городе Хабаровск 8 августа.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Традиционными лозунгами шествия и митинга необходимость вернуть к Хабаровского края задержанного правоохранительными органами популярного экс-губернатор Сергея Фургала. Вместе с ними звучат призывы, которые выходят за пределы региона, такие, как «Путина в отставку!», «Путин — враг народа!», «Нам нужна поддержка всей страны» и другие подобные.

Отметим, что акции протеста в Хабаровске продолжаются с 11 июля. По субботам собираются тысячи или даже десятки тысяч людей, менее многочисленные демонстрации, в которых принимают участие сотни людей, происходят каждый вечер.

По версии администрации Хабаровского края, на площади перед зданием регионального правительства собрались 2800 человек. Во время шествия в Хабаровске протестующие снова перекрыли проезжую часть. Автомобилисты поддерживали их и сигналили из своих машин.

Акции протеста прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и других городах России.

Напомним, что протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения.

Отметим, что протесты происходят ежедневно уже почти месяц. Акции в его защиту приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.