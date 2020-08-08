В Китае зафиксировали смертоносный тип вируса SFTS Virus, который передается через укус клеща.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает Global Times.

В стране уже более 60 человек заболели, семь человек умерли от болезни.

У больных фиксируют лихорадку, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

По словам специалистов, SFTS Virus — не новый вирус, его обнаружили еще в 2011 году.

Кроме укуса клеща, вирус может передаваться от человека к человеку — через кровь или слизистые.

Напомним, что специалисты ВОЗ не зафиксировали ни одного случая передачи опасного ныне Covid-19 через укусы насекомых и паукообразных. Так как он передается воздушно-капельным путем.

Ранее мы сообщали, о статистике коронавируса в мире по состоянию на 8 августа.

Напомним также, что за сутки 8 августа подтвердили 1489 случаев коронавируса в Украине. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней подряд.