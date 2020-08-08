Двух украинских журналистов телеканала «Настоящее время» Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка после задержания в гостинице Минска 7 августа, депортировали в Украину.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает МИД Украины.

Работников медиа, которые освещали избирательную кампанию в Беларуси, вернули на родину рейсом Минск-Одесса. Вылет состоялся 7 августа в 23.40.

Отметим, что причина такого решения пока не уточняется.

Напомним, что 7 августа в Минске задержали трех журналистов телеканала «Настоящее время», среди них двое украинцев: журналистка программы «Вечер» Ирина Ромалийская и корреспондент канала в Праге Иван Гребенюк.

Работников СМИ отвезли в Московский РУВД Минска.

Отметим, что в Национальном союзе журналистов Украины осудили такой шаг правоохранителей Беларуси и призвали уважать права работников СМИ.

Напомним, что стало известно о массовых нарушениях на выборах в Беларуси.

Также, в России заявили, что наемников в Беларусь послала Украина.