Из-за стремительного роста количества случаев заболевания Covid-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить готовность больниц оказывать помощь больным.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Офис президента.

По итогам такого обзора, правительство должно обеспечить больницы всем необходимым оборудованием, а медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

«Правительству время мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала» , — сказал Зеленский.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Напомним, статистика Минздрава показывает, что за сутки 8 августа в Украине подтвердили 1489 случаев коронавируса. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней подряд.

Общий показатель инфицирования от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.

От коронавирусной болезни умерли 1879 человек, за сутки — 27. В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43055 пациентов.

Напомним, что ученые обнаружили слабое место коронавируса.

Ранее мы сообщали, что названы главные противопоказания для вакцинации от COVID-19.

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