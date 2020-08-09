Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение, что проведение местных выборов 25 октября в отдельных общинах Донецкой и Луганской областей невозможно.

Как сообщает портал Завтра, соответствующее решение было принято принято на заседании ЦИК 8 августа.

Комиссия приняла к сведению выводы военно-гражданских администраций, которые поступили 7 августа.

«В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области» , — отметили в ЦИК.

Также комиссия обратила внимание на вывод Луганской областной военно-гражданской администрации о том, что местные выборы невозможно организовать и провести на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района на избирательных участках № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.

Напомним, что местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября.

Дату местных выборов в Украине установили во время заседания в Верховной Раде 16 июля.

В частности, будут выбирать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых глав. Старт избирательной кампании намечен на 5 сентября.