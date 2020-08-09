Статистика коронавируса в мире на 9 августа свидетельствует о 19 637 506 больных, за сутки заболели еще более 300 тыс. человек.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Умерло от осложнений, вызванных Covid-19, 726 781 человек, за сутки – более 6 тысяч больных.

Лидеры по количеству больных Covid-19:

США – 4 997 929;

Бразилия – 3 012 412;

Индия – 2 153 010;

Россия – 880 563;

Южная Африка – 553 188.

Страны-лидеры по количеству летальных случаев:

США – 162 423;

Бразилия – 100 477;

Мексика – 52 006;

Великобритания – 46 651;

Индия – 43 379.

Отметим, что по количеству больных на коронавирусом Украина занимает 34 место между Оманом и Доминиканской Республикой.

По состоянию на 9 августа в стране выявлено 79 750 случаев.

Европейский Союз обновил список стран, для которых можно открыть границы, однако Украина снова в него не попала.

Польша в 20 уездах усилила карантинные ограничения.

С субботы в Норвегии начал действовать карантин для путешественников из Чехии, Швейцарии и Франции.

Напомним, что по состоянию на 9 августа в Украине за сутки обнаружили 1 199 случаев коронавируса.