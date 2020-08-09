Статистика коронавируса в мире на 9 августа свидетельствует о 19 637 506 больных, за сутки заболели еще более 300 тыс. человек.
Об этой информации сообщает портал Завтра.
Умерло от осложнений, вызванных Covid-19, 726 781 человек, за сутки – более 6 тысяч больных.
Лидеры по количеству больных Covid-19:
- США – 4 997 929;
- Бразилия – 3 012 412;
- Индия – 2 153 010;
- Россия – 880 563;
- Южная Африка – 553 188.
Страны-лидеры по количеству летальных случаев:
- США – 162 423;
- Бразилия – 100 477;
- Мексика – 52 006;
- Великобритания – 46 651;
- Индия – 43 379.
Отметим, что по количеству больных на коронавирусом Украина занимает 34 место между Оманом и Доминиканской Республикой.
По состоянию на 9 августа в стране выявлено 79 750 случаев.
Европейский Союз обновил список стран, для которых можно открыть границы, однако Украина снова в него не попала.
Польша в 20 уездах усилила карантинные ограничения.
С субботы в Норвегии начал действовать карантин для путешественников из Чехии, Швейцарии и Франции.
Напомним, что по состоянию на 9 августа в Украине за сутки обнаружили 1 199 случаев коронавируса.