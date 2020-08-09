Статистика коронавирус в Киеве на 9 августа свидетельствует о 9 498 больных.

За сутки обнаружили еще 120 больных. Суточный прирост пошел на спад после нескольких дней роста.

Об этой информации сообщает портал Завтра, со ссылкой на статистику Минздрава Украины.

Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян.

Отметим, что выздоровели 3 205 пациентов.

Сообщается, что заболели:

55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет

54 человека в возрасте от 21 до 82 лет

4 девочки от 4 до 10 лет

7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24. В Днепровском и Соломенском-по – 17 случаев. И в Голосеевском районе — 13 случаев.

Напомним, что сегодня, 9 августа, в Украине за сутки обнаружили 1 199 случаев коронавируса.

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