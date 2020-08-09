В Украине продолжают работать над законодательным определением коренных народов и статуса крымско-татарского народа как коренного.

Как информирует портал Завтра, об этом сообщает Офис президента Украины.

«Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим это праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму» , – сообщил президент Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил, что с началом аннексии Крыма вопросы защиты прав и законодательного определения особого статуса крымско-татарского народа в Украине стало еще более актуальным.

В Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів та статусу кримськотатарського народу як… Gepostet von Офіс Президента України am Sonntag, 9. August 2020

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что сейчас важно делать все, чтобы восстановить права крымско-татарского народа как коренного народа Украины.

Также для решения проблемных вопросов крымско-татарского народа президент инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары.

Отмечается, что праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам даже могут получить статус государственных религиозных праздников в Украине.

Напомним, что Кабмин запретил въезд и выезд на территорию оккупированного Крыма.

Ранее мы сообщали, что ожидаемые очереди на въезд в Крым с Украины отсутствуют.