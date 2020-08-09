Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина письмо с информацией о российских граждан, задержанных в Беларуси незадолго до президентских выборов в этой стране.

Как сообщает портал Завтра, Лукашенко утром 9 августа проголосовал на выборах в Минске и после этого пообщался с журналистами.

По его словам, в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным он упрекнул президента России в том, что Москва перешла с Беларусью «с братских на партнерские отношения». Путин в ответ, по словам Лукашенко, заверил, что отношения будут братскими.

Лукашенко добавил, что после этого разговора получил от президента России письмо «на пяти страницах», с изложением всех фактов» о задержанных в Беларуси 33 граждан России. По словам белорусского президента, Следственный комитет сейчас рассматривает эти факты.

«Если кто-то ждет, что у нас совершенно испортились отношения с Россией – ошибаетесь» , – сказал Лукашенко.

Отметим, что Граждан России задержали под Минском в конце июля и впоследствии отправили под арест, им инкриминируют подготовку к беспорядкам во время выборов в Беларуси.

Сам Лукашенко неоднократно комментировал их задержания, утверждая, что россиян направили в Беларусь целенаправленно, с целью вмешательства в выборы, и называя «ложью» версию российских официальных лиц о том, что они направлялись через Минск транзитом в Турцию и другие страны.

Напомним, что белорусские правоохранительные органы назвали задержанных россиян боевиками так называемой «ЧВК Вагнера». Среди них нашлись люди, которые ранее воевали на Донбассе против украинской армии.

Ранее мы сообщали, что сегодня проходят выборы президента в Беларуси.