Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

Выборы депутатов назначены во всех 24 областях Украины.

Как сообщает портал Завтра, соответствующее решение ЦИК приняла на основании постановления Верховной Рады о создании и ликвидации районов и распоряжений Кабинета министров об определении территорий объединенных территориальных общин.

Кроме того, ЦИК обратилась в комитет Верховной Рады и Министерство развития общин и территорий, чтобы получить разъяснения относительно выборов депутатов районных советов.

По мнению членов комиссии, существует правовая неопределенность относительно назначения первых выборов депутатов районных советов.

Напомним, что местные выборы 2020 года пройдут в Украине 25 октября. Дату установили во время заседания в Верховной Раде 16 июля.

На них будут избирать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых глав.

Старт избирательной кампании намечен на 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что ЦИК отменила местные выборы в отдельных общинах на Донбассе.