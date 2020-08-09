По состоянию на утро 9 августа на административной границе с Крымом очередей на КПВВ со стороны материковой части Украины нет.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

«На это время на КПВВ Каланчак, Чаплинка и Чонгар очередей нет, проблемных вопросов нет. Мы не общаемся с оккупационными властями, поэтому сказать, насколько большие очереди были там, мы не можем. Со стороны материковой части Украины никаких очередей за минувшие сутки не было» , – отметил Шевцов.

Напомним, что вечером 8 августа председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что около 300 человек собрались в ночь на воскресенье на переходе Армянск – Каланчак на административной границе с временно аннексированным Крымом со стороны полуострова.

«Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму» , – написал он.

Отмечается, что российские пограничники с оформлением документов и вовсе не спешат.

Напомним, что 8 августа правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы КПП въезда на временно оккупированную территорию Крыма.