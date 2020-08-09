Сегодня, 9 августа, в Беларуси состоятся президентские выборы.

Как информирует портал Завтра, участки откроются в 8:00 по местному времени и закроются в 20:00.

По данным ЦИК Беларуси, было создано 5767 избирательных участка, в том числе 44 за рубежом.

Отметим, что с 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировала Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня кандидатами в президенты.

Напомним, что с начала избирательной кампании правозащитники насчитали более 700 задержанных: участников «цепей солидарности», членов инициативных групп, активистов, политиков, блогеров, журналистов и просто прохожих на улицах. 129 человек были наказаны административными арестами, 252 оштрафованы.

Главного оппозиционного политика Николая Статкевича, как и других его коллег по оппозиции, не допустили к сбору подписей;

Напомним также, что действующий президент 65-летний Александр Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет.

Кроме первых выборов 1994 года, на которых победил Лукашенко, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

Ранее мы сообщали, что задержанных украинских журналистов депортировали из Беларуси.

Также напомним, что Лукашенко считает, что Украина не вернет себе Крым.