Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будут работать «свободные экономические зоны» (зоны приоритетного развития) на Донбассе.

Как сообщает портал Завтра, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«О создании привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, который придет на территории, которые сегодня расположены возле линии разграничения, мы имеем несколько направлений. То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят» , – сказал глава правительства.

«Это и стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создание рабочих мест, наполнение местных бюджетов», – добавил он.

По словам Шмыгаля, зоны приоритетного развития – это 15-20-километровая зона в границах от линии разграничения.

«Зоны приоритетного развития – это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то грани от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их», – сказал Шмыгаль.

Напомним, что Денис Шмыгаль рассказал о работе школ в условиях пандемии.