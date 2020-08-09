Глава правительства утверждает, что с 1 сентября дети пойдут в школы и только в регионах красной зоны возможен карантин.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что 1 сентября дети пойдут в школы, несмотря на пандемию коронавируса. Как передает портал Завтра, об этом сообщает Радіо Свобода.

По словам Шмыгаля, правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса в школах.

«Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют» , — сообщил премьер-министр Украины.

«В тех регионах, где есть «красные» ограничения, конечно, будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях. Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу», — добавил Шмыгаль.

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