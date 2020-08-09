Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 80 949 заболевших, за сутки обнаружили еще 1 199 больных.
Как передает портал Завтра, об этом сообщает статистика Минздрава Украины.
Прирост идет на спад после нескольких дней анти-рекорда.
Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 897 больных, за минувшие сутки – 18 человек.
В то же время полностью выздоровело 35 080 больных, а за сутки – еще 317 пациентов.
Коронавирус по регионам:
- Винницкая область — 2974 (+19)
- Волынская область — 4282 (+56)
- Днепропетровская область — 1547 (+22)
- Донецкая область — 975 (+10)
- Житомирская область — 2131 (+30)
- Закарпатская область — 5765 (+68)
- Запорожская область — 937 (+18)
- Ивано-Франковская область — 5676 (+124)
- Кировоградская область — 721 (+3)
- м. Киев — 9498 (+120)
- Киевская область — 4176 (+48)
- Львовская область — 10851 (+125)
- Луганская область — 153 (+1)
- Николаевская область — 705 (+9)
- Одесская область — 4165 (+96)
- Полтавская область — 494 (+3)
- Ровенская область — 6840 (+93)
- Сумская область — 668 (+15)
- Тернопольская область — 3289 (+32)
- Харьковская область — 4784 (+123)
- Херсонская область — 267 (+8)
- Хмельницкая область — 1346 (+23)
- Черновицкая область — 6669 (+104)
- Черкасская область — 1022 (+26)
- Черниговская область — 1014 (+23)
Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов – 13.27%
- Ивано-Франковск – 13.15%
- Киев – 8.01%
- Черновцы – 7.24%
- Тернополь – 7.09%
Напомним, что за минувшие сутки статистика Минздрава по коронавирусу свидетельствовала, что в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста.
Ранее мы сообщали, что учителей не будут тестировать на коронавирус.
Напомним, что Зеленский готовится ко второй волне Covid-19.