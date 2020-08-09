Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 80 949 заболевших, за сутки обнаружили еще 1 199 больных.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает статистика Минздрава Украины.

Прирост идет на спад после нескольких дней анти-рекорда.

Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 897 больных, за минувшие сутки – 18 человек.

В то же время полностью выздоровело 35 080 больных, а за сутки – еще 317 пациентов.

Коронавирус по регионам:

Винницкая область — 2974 (+19)

Волынская область — 4282 (+56)

Днепропетровская область — 1547 (+22)

Донецкая область — 975 (+10)

Житомирская область — 2131 (+30)

Закарпатская область — 5765 (+68)

Запорожская область — 937 (+18)

Ивано-Франковская область — 5676 (+124)

Кировоградская область — 721 (+3)

м. Киев — 9498 (+120)

Киевская область — 4176 (+48)

Львовская область — 10851 (+125)

Луганская область — 153 (+1)

Николаевская область — 705 (+9)

Одесская область — 4165 (+96)

Полтавская область — 494 (+3)

Ровенская область — 6840 (+93)

Сумская область — 668 (+15)

Тернопольская область — 3289 (+32)

Харьковская область — 4784 (+123)

Херсонская область — 267 (+8)

Хмельницкая область — 1346 (+23)

Черновицкая область — 6669 (+104)

Черкасская область — 1022 (+26)

Черниговская область — 1014 (+23)

Где больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов – 13.27%

Ивано-Франковск – 13.15%

Киев – 8.01%

Черновцы – 7.24%

Тернополь – 7.09%

Напомним, что за минувшие сутки статистика Минздрава по коронавирусу свидетельствовала, что в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный анти-рекорд суточного прироста.

Ранее мы сообщали, что учителей не будут тестировать на коронавирус.

Напомним, что Зеленский готовится ко второй волне Covid-19.