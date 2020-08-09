Украина не вмешивалась в выборы США и не будет этого делать.
Как сообщает портал Завтра, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Еще раз заверяю своих партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести вред нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США» , – отметил президент Украины.
Он добавил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США – это вопрос национальной безопасности.
Он подчеркнул, что репутация стоит гораздо больше, чем репутация любого из украинских политиков.
«Давайте не разменивать Украину на ситуативные выгоды» , – подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, что 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудио-материалы, где якобы американский политик Джозеф Байден заставляет экс-президента Украины Петра Порошенко принять нужные ему решения.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию Деркача должны правоохранительные органы.
Петр Порошенко назвал “пленки” попыткой повлиять на отношение США к Украине.
Управление национальной контрразведки США заявило, что Россия использовала нардепа Андрея Деркача, чтобы очернить Джо Байдена.
Ранее мы сообщали, что РФ не заинтересована в переизбрании Дональда Трампа.
Напомним также, что Зеленский готовится ко второй волне Covid-19.