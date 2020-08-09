Украина не вмешивалась в выборы США и не будет этого делать.

Как сообщает портал Завтра, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще раз заверяю своих партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести вред нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США» , – отметил президент Украины.

Он добавил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США – это вопрос национальной безопасности.

«Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы» , – заявил Зеленский.