Среди погибших в результате взрыва в Бейруте есть гражданин Украины.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По данным Осташа, погибший — 32-летний Вильям Азар.

«Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой … Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Вильяма Азара» , — написал посол на своей Фейсбук-странице.

Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст… Gepostet von Ihor Ostash am Samstag, 8. August 2020

Он добавил, что уже связался с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей сочувствие.

Напомним, что 4 августа в Бейруте произошел большой взрыв. В средствах массовой информации появились данные, что, предварительно, причиной взрыва была небрежность: 2750 тонн аммиачной селитры, используемой в удобрениях и бомбах, в течение шести лет хранили без соответствующих мер безопасности.

Отметим, что президент Ливана Мишель Аун также предположил, что взрыв мог быть умышленным.

По последним данным, число жертв взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа, достигло 157 человек, ранения и травмы получили более 6000 человек.