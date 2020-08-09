В центре Киева, на Печерске правоохранители обезвредили взрывное устройство.

Как информирует портал Завтра, об этом сообщила 9 августа пресс-служба Нацполиции.

«В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, которые собирают материалы для открытия уголовного производства» , – говорится в сообщении.

В полиции заявили, что утром в столичной полиции обратились охранники офисного помещения на улице Большой Васильковской, которые обнаружили предмет, похожий на взрывчатку.

На столичному Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці… Gepostet von Поліція Києва am Sonntag, 9. August 2020

«Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал» , – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации.

Кто и для чего оставил устройство – пока неизвестно.

Напомним, что суд избрал меру пресечения террористу из БЦ Леонардо, который ранее захватил отделение банка со взрывчатым устройством.