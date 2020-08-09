В городе Баян-Нур на севере Китая зафиксирована еще одна смерть от бубонной чумы.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает CNBC.

Пациенту был поставлен диагноз полиорганной недостаточности: после смерти власти города опечатала его квартиру и отправила на карантин семь контактных лиц.

Чтобы предотвратить вспышки опасного заболевания, в городе также ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность до конца 2020 года.

В самом регионе Внутренняя Монголия, где и расположен Баян-Нур, первую смерть от бубонной чумы в регионе зафиксировали 6 августа, в соседнем городе Баотоу.

Отметим, что Китай не первый год борется с бубонной чумой, поэтому вспышек на территории страны не ожидается – в период с 2009 по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях заболевания и 11 смертях от чумы.

Много веков назад эту болезнь назвали «Черной смертью» – бубонная чума часто приводит к летальному исходу, а распространяют ее грызуны.

Напомним, что в 2020 году первый случай бубонной чумы в Китае был зафиксирован 5 июля.

Тогда власть Баян-Нур предупредила граждан, что инфекция передается от человека к человеку и является очень заразной.