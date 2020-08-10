COVID-19, скорее всего, переболеет большинство людей, несмотря на это, украинский врач призывает людей не игнорировать меры безопасности, ведь «больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены, а врачи устали и болеют».

Соответствующий пост у себя в Facebook опубликовал врач львовского медицинского центра, медицинский эксперт Тарас Жиравецкий.

Медик подчеркивает, что специалисты не придумали профилактики, карантин не остановил вирус, а вакцина от COVID-19, вероятно, не будет быстро внедрена. Считается, что лечение детей и подростков от COVID-19 является более простым (осложнений значительно меньше), но для тех, кому «за 30», есть риск оказаться в больнице.

«Симптомов много, но высокая температура, боль в мышцах, боль в горле, исчезновение обоняния, кашель являются наиболее частыми. Компьютерная томография очень помогает для диагностики, в отличие от рентгена. У большинства пациентов поражение легких по типу «матового стекла». Для лечения мы используем антибиотики, противовирусные, жаропонижающие, стероидные гормоны, а в крайнем случае биолоджики», – добавил Жиравецкий.

Он также отметил, что до сих пор самым быстрым и достоверным лабораторным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест, а ИФА-тесты срабатывают только с седьмого дня заболевания. Кроме этого, антитела к коронавирусу у многих переболевших не исчезают в течение нескольких месяцев.

«Продолжительность пандемии до сих пор неизвестна, прогноз минимум полгода, хотя, возможно, и год», – подчеркнул медик.

Отдельно Жиравецкий обратил внимание и на то, что ПЦР-тест будет положительным до 15-16 дня от начала заболевания у многих пациентов, даже при отсутствии симптомов болезни. Кроме того, есть те, кому понадобиться реабилитация после COVID-19.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек. Всего в Украине зарегистрировано 81 тысяч 957 случаев COVID-19. Выздоровели — 44 359 (+387 за прошедшие сутки). Умерли — 1922 (+25 за прошедшие сутки).