В сети показали пустые улицы Умани, где буквально через месяц должны были праздновать еврейский новый год — Рош ха-Шана.

Фотографиями в Facebook поделился Ben Zion Lazarevych, пишет Zavtra.

Отметим, зачастую в августе в Умань уже начинают съезжаться хасиды на празднование Рош ха-Шана. Автор снимков отмечает: «Сколько себя помню — движ круглосуточный. Сейчас нет».

В этом году празднику помешает пандемия COVID-19. Еще в июле мэр города Александр Цебрий предлагал запретить паломникам-хасидам праздновать иудейский Новый год в Умани: «Правительство прогнозирует вторую волну коронавирусной пандемии именно на сентябрь. Поэтому я против посещения паломниками нашего города в этом году».

Он также подчеркивал, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 в Умани контролируется, но приезд большого числа иностранцев может привести к вспышке:

«Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии COVID-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина».

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины опровергли распространенную СМИ Израиля информацию о том, что Украина разрешила паломничество 5 тысячам хасидов.

Отметим, Израиль — страна, которая очень жестко отреагировала на пандемию одной из первых. К примеру, уже в конце января 2020 года министерство здравоохранения ввело самоизоляции на две недели для всех, кто вернулся в страну из «горячих точек» пандемии. В этой стране делали рекордное количество тестов на коронавирус. Однако и в Израиле были проблемы — у ультраортодоксальных иудеев нет телевидения, интернета и доверия к властям, поэтому число инфицированных среди хасидов было гораздо выше.

Как известно, ежегодно в Умань прибывают тысячи паломников-хасидов для празднования иудейского праздника — Рош ха-Шана. Умань является самым популярным местом паломничества хасидов в Украине, ведь там похоронен их духовный лидер цадик Нахман.