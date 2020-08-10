Бывшего народного депутата Александру Шепелева приговорили к семи годам тюрьмы за побег из Украины, во время нахождения под арестом.

Приговор вынес Деснянский районный суд Киева вынес приговор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приговора.

Напомним, экс-нардеп Шепелев в 2013 году был задержан в Венгрии, он подозревался в причастности к ряду серьезных преступлений.

В 2014 году его выдали Украине, суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако ему удалось сбежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

Деснянский суд признал его виновным в побеге 6 июля 2014 года, а также в предоставлении взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за создание условий для побега.

Бывший нардеп приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы со штрафом, а также конфискации имущества и штрафу в размере 8,5 тысяч гривен.

Также в настояее время в суде рассматривается еще несколько дел в отношении Александра Шепелева.

Кроме прочего он обвинявется в хищении денег «Родовид Банка», в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке; заказе убийства вице-президента «Родовид Банка» Сергея Дядечко и полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году.

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