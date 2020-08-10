Европейский союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси.

Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает Zavtra. По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей после президентских в Минске.

«Санкции будут одной из опций к рассмотрению», — сказал польский министр.

При этом он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет.

«Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения», — указал Чапутович.

Ранее он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.

Как мы уже рассказывали, действующий глава государства Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Беларуси прошли как праздник.

А также протесты в Беларуси организовывали люди из Чехии, России, Польши и «майданутые украинцы», — такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.