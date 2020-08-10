Власти Ирана отказываются выплачивать компенсацию МАУ за сбитый самолет.

Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает «Reuters».

Так, в Иране не намеренывыплачивать компенсацию «Международным украинским авиалиниям» (МАУ) за сбитый иранскими военными Boeing, поскольку самолет был застрахован европейскими компаниями.

«Украинский самолет был застрахован в Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, компенсацию должны выплатить европейские компании», — объяснил позицию Ирана Сулеймани.

Отметим, речь идет о компенсации за сбитый самолет, а не о выплатах родственникам погибших пассажиров и экипажа.

Как мы уже рассказывали ранее, расшифровка бортовых самописцев самолета «МАУ», который потерпел крушение в Иран, что лайнер упал из-за попадания в него ракеты.

А также, Украина завершила первый раунд переговоров с Ираном относительно компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, сбитого в Тегеране 8 января. Второй раунд планируется в октябре.