В Черновицкой области второй день подряд более сотни больных COVID-19.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего было исследовано 432 образца.

Всего инфицированных на Буковине от первого установленного случая — 6 777 человек. За прошедшие сутки, 9 августа, зафиксировано 108 новых случаев. Кроме того, вчера 46 жителей региона выздоровели. Всего COVID-19 побороли побороли 5215 человек.

«Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в «красную зону». Это означает возвращение к жесткому карантину», — подчеркнул Осачук.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек. Всего в Украине зарегистрировано 81 тысяч 957 случаев COVID-19. Выздоровели — 44 359 (+387 за прошедшие сутки). Умерли — 1922 (+25 за прошедшие сутки).

По мнению врача львовского медицинского центра, медицинского эксперта Тараса Жиравецкого, COVID-19, скорее всего, переболеет большинство людей. Несмотря на это, украинский врач призывает людей не игнорировать меры безопасности, ведь «больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, переполнены, а врачи устали и болеют».