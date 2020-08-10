После объявления первых результатов экзитполов президентских выборов в Беларуси, которые спровоцировали массовые протесты, действующий глава государства Александр Лукашенко пропал из поля зрения журналистов. Затем он снова появился, но отличился довольно странным комментарием.

Издание «Подъем» в Telegram пишет, что последний раз на публике Лукашенко появлялся около полудня 9 августа, когда пришел голосовать на избирательный участок.

Затем журналисты пытались обратиться за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, но ее телефон был выключенным.

Вместе с тем агентство БелТА (государственное СМИ) пишет, что президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. По данным агентства, он уже сделал первое заявление после выборов главы государства: .

«Политика одна должна быть – люди».

Добавим, в штабе главного конкурента Лукашенко Светланы Тихановской заявили, что готовы на долговременный протест. Тихановская также сообщила, что выступает за мирные перемены в стране, и не рассчитывала на столь жесткую реакцию властей на протесты.

Выборы в Беларуси — главные новости

9 августа сразу после закрытия избирательных участков противники Лукашенко стали собираться в центре Минска. В какой-то момент началось противостояние с минскими силовиками: против противников Лукашенко применили водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и электрошокеры. Ранения получили десятки людей. Кроме того, многих задержали.

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Мир уже поделился на два лагеря: есть те, кто сразу признал результаты выборов и принялся поздравлять Лукашенко, и те, кто встревожен сложившейся ситуацией. К примеру, первыми, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах, стали: лидер КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в миссии СНГ также заявили, что выборы в Беларуси прошли достойно. Одновременно с этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС из-за происходящего в Беларуси.

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Правозащитники говорят, что число задержанных во время протестов в Беларуси превысило 120 человек. Также есть один погибший, его сбил автозак.

Протесты в Беларуси: правозащитники сообщили о 120 задержанных, есть погибший — фото, видео

Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные итоги президентских выборов: Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%.

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