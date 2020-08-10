Действующий глава государства Александр Лукашенко заявил, что выборы президента в Беларуси прошли как праздник.

Свое мнение он выразил в ходе встречи с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

«Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании», — сказал Лукашенко, добавив, что власти хотели подарить белорусам праздник.

По его словам, выборы прошли при рекордной за всю историю явке. По мнению Лукашенко, после объявления окончательных результатов она может быть еще выше. При этом президент посетовал, что «кому-то захотелось испортить этот праздник».

Также Лукашенко утверждает, что протестующими управляли посредством телефонных звонков из Польши, Великобритании и Чехии.

«Мы отфиксировали — вам это известно как бывшему разведчику — звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявляет он.

Лукашенко также заявил, что не допустит «майдана» и даст адекватный ответ на попытки разорвать страну.

Как мы уже рассказывали, Белорусский металлургический завод (БМЗ) объявил забастовку после оглашения ЦИК Беларуси результатов выборов в стране, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Тем временем, протесты в Беларуси организовывали люди из Чехии, России, Польши и «майданутые украинцы», — такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.