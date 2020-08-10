Пенсию в Украине получает более восьми миллионов человек — большая часть из них получает пенсию менее трех тысяч гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ, передает Zavtra.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 11 241 834 пенсионеров. При этом 2,9% из них (332 588 человек) получают пенсии свыше 10 тысяч гривен.

А две трети из них — получают менее трех тысяч гривен.

Размер пенсий в Украине 2020:

до 1400 грн — 0,6%, 70 487 человек, средняя пенсия — 967,71 грн,

от 1401 до 1500 грн — 0,01%, 1 465 человек, средняя пенсия — 1 449,83 грн,

от 1501 до 2000 грн — 16,4%, 1 845 674 человек, средняя пенсия — 1 749,94 грн,

от 2001 до 3000 грн — 45,9%, 5 158 392 человек, средняя пенсия — 2 348,32 грн,

от 3001 до 4000 грн — 14,9 %, 1 671 624 человек, средняя пенсия — 3 450,31 грн,

от 4001 до 5000 грн — 7,9%, 884 418 человек, средняя пенсия — 4 449,10 грн,

от 5001 до 10000 грн — 11,4%, 1 277 186 человек, средняя пенсия — 6 745,50 грн,

более 10000 грн — 2,9%, 264 906 человек, средняя пенсия — 13 284,21 грн.

Количество пенсионеров в Украине по категориям:

пенсии по возрасту — 8 449 123 человек, средняя пенсия — 3 413,73 грн,

по инвалидности — 1 426 038 человек, средняя пенсия — 2 641,19 грн,

в связи с потерей кормильца — 517 967 человек, средняя пенсия — 3 005,43 грн,

за выслугу лет — 217 964 человек, средняя пенсия — 3 060,75 грн,

социальные пенсии — 75 291 человек, средняя пенсия — 1 729,53 грн,

пожизненное денежное содержание судей — 3 425 человек, средняя пенсия — 51 171,77 грн.

пенсии военнослужащих — 552 026 человек, средняя пенсия 5 454,17 грн.

Как уже сообщало Zavtra — досрочно выйти на пенсию в Украине — реально. Как стало известно, возможность уйти на заслуженный отдых раньше 60 лет, заложена в законодательстве.

Кроме того, в Украине хотят провести масштабную проверку всех, кто получает социальную помощь от государства. Проверку планируют внедрить для выявления нечестных получателей льгот и субсидий.