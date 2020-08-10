Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «зеленой» и «красной» зон в связи с пандемией COVID-19.

Так, согласно перечню Минздрава, по состоянию на 7 августа «красный» список Украины расширен до 105 стран.

В «красную» зону вернули Польшу, Нидерланды и Грецию.

А в «зеленый» список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада. Напомнии, после возвращения из стран «зеленой» зоны, нет обязательного прохождения двухнедельной самоизоляции.

В то же время по прибытию на территорию Украины из Бразилии, Бахрейна, Мальдив, Израиля, США, Панамы и других государств «красной» зоны 14-дневная изоляция или тест на COVID-19 являются обязательными.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина в стране.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек. Всего в Украине зарегистрировано 81 тысяч 957 случаев COVID-19. Выздоровели — 44 359 (+387 за прошедшие сутки). Умерли — 1922 (+25 за прошедшие сутки).