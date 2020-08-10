9 августа боевики 4 раза нарушили режим перемирия на Донбассе.
Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
Две враждебные провокации из стрелкового оружия были зафиксированы у Новозвановки и Марьинки. Также вчера зафиксировали еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. В частности, в районе временно оккупированного населенного пункта Трудовое боевики осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений. А на Приазовье был зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
10 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.
15 день среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 10 серпня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 10 серпня 2020 рокуСитуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи. 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки. Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів. Також на Приазов’ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Sonntag, 9. August 2020
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будут работать «свободные экономические зоны» (зоны приоритетного развития) на Донбассе.