Власти Украины подтвердили, что уже две недели на Донбассе соблюдается режим прекращения огня.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Как сообщается на официальном сайте СНБО, единичные случаи нарушения перемирия не имеют системного характера.

«В отличие от многих ранее объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь», – отметил Данилов.

Данилов также отметил, что рассчитывает на то, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться.

Ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будут работать «свободные экономические зоны» (зоны приоритетного развития) на Донбассе.

В то же время, центральная избирательная комиссия Украины приняла решение, что проведение местных выборов 25 октября в отдельных общинах Донецкой и Луганской областей невозможно.