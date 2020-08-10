Информация о погибшем в ходе вчерашних протестов в Беларуси Евгении Заичкине не подтвердилась.

Как передает БЕЛСАТ в Telegram, об этом рассказал сам пострадавший. Заичкин был госпитализирован, но уже готовится к выписке.

По его словам, задержание произошло, когда он с протестующими шел к минской Стелле.

«Подъехал автобус, выскочили 5-6 ОМОНовцев и начали всех задерживать, применяя силу. Когда я понял, что они бегут за мной, встал на колени и поднял руки. И я вижу взмах, дубинкой ударили, первый удар по лицу — сразу хлынула кровь, потом били по телу», — отметил Заичкин.

Евгения Заичкина задержали, но, когда ему стало плохо, его вывели из автозака. После этого избитого парня забрала скорая.

«Я был в больнице, там был милиционер, я ему рассказал, что случилось, расписался. Он ушел. Пришел врач, я попросил его отпустить домой. Он сказал, что переломов нет, могу пойти, если хочу», — рассказал пострадавший.

Как мы уже рассказывали, Белорусский металлургический завод (БМЗ) объявил забастовку после оглашения ЦИК Беларуси результатов выборов в стране, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Тем временем, число задержанных во время протестов в Беларуси превысило 120 человек.