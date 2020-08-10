Ученые выяснили, что пациенты с перенесенным COVID-19 могут страдать от необратимого повреждения сердца в результате борьбы с этой болезнью.

Об этом сообщает Daily Mail, более чем у половины из 1216 инфицированных COVID-19 из 69 стран мира, которым сделали сканирование сердца, обнаружили аномальные изменения в этом органе.

В частности, у каждого восьмого больного были признаки «тяжелой дисфункции» в сердце. Врачи пришли к выводу, что это последствия борьбы организма с коронавирусом.

Поэтому ученые убеждены, что COVID-19 может вызвать повсеместное повреждение жизненно важных органов, а у некоторых возникают проблемы со здоровьем, которые будут длиться месяцами и даже годами после инфицирования.

Это могут бытьтакие последствия как — кашель, одышка и снижение частоты легких. Также есть свидетельства того, что вирус может поражать мозг и почки. В связи с этим критически важно, проводить дополнительные исследования пациентов, которые лечатся от COVID-19.

«Многие врачи не решались заказать эхокардиограмму для пациентов с коронавирусом, потому что это дополнительная процедура, которая предполагает тесный контакт с больными. Наша работа показывает, что эти сканирования важны – они улучшили лечение для трети пациентов, которые его получили», – поясняют врачи.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за прошедшие сутки, 9 августа, COVID-19 подтвердили у 1008 человек.