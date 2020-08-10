Правительство Ливана объявило об оставке.

О принятом решении заявил министр здравоохранения Хамад Хасан, пишет ТАСС.

«Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства», — сообщил он.

Министры Ливана приняли решение подать в отставку после масштабных протестов населения, которые не прекращаются уже несколько дней.

Граждане вышли на улицы и потребовали смены правительства, так как по их мнению, некомпетентность властей стала причиной взрыва в порту Бейрута.

При этом министр подчеркнул, что несмотря на свою отставку, правительств не намерено избегать ответственности.

Министры надеются, что судебная власть будет справедливой и привлечет к ответственности всех виновных, добавил Хасан.

Как мы уже сообщали ранее, по последним данным, число жертв взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа, достигло 157 человек, ранения и травмы получили более 6000 человек.

Также в Ливане озвучили три основные версии причины масштабного взрыва в порту Бейрута.