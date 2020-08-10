Число задержанных во время протестов в Беларуси превысило 120 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Также известно об одном погибшем.

«Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сообщил ТАСС представитель правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович.

Напомним, 9 августа сразу после закрытия избирательных участков противники Лукашенко стали собираться в центре Минска. Только в районе проспекта Победителей собрались тысячи протестующих. В какой-то момент началось противостояние с минскими силовиками: против противников Лукашенко применили водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты и электрошокеры. Ранения получили десятки людей. Кроме того, многих задержали.

Водометы, резиновые пули, гранаты и электрошокеры: посмотрите, как милиция разгоняла протестующих в Минске

Голос Америки пишет, что далеко не во всех городах ОМОН применял силу, к примеру, в Жодино и Барановичах сотрудники правоохранительных органов отказались разгонять демонстрантов.

Но что касается Минска, там попытки протестов были жестко пресечены — силовики использовали против демонстрантов водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Некоторые СМИ сообщили об использовании правоохранителями резиновых пуль. Очевидцы сообщали, что в Минске из полицейского автомобиля выбросили человека, который был без сознания.

Радио Свобода Беларуси писала, что спонтанные акции протеста проходили в Бресте, Витебске, Могилеве и Гродно, там силовики также задержали от нескольких человек до нескольких десятков.

Telegram-канал NEXTA Live делится кадрами избиения людей. Отметим, СМИ сообщали, что ОМОН бил не только протестующих, но и тех, кто просто оказался на улице в этот момент.

Telegram-канал также отмечает, что как минимум в Витебске вчера вечером отменили все международные поезда и некоторые внутренние.

Государственные телеканалы, по традиции, в своих сюжетах даже не показывали действия ОМОНа.

Тем временем, Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала предварительные итоги президентских выборов:

Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

Светлана Тихановская — 9,9%

Анна Канопацкая — 1,68%

Андрей Дмитриев — 1,04 %

Сергей Черечень — 1,13 %

Против всех — 6,02%